Al Tiberio Suor Maria Gloria Riva parla del messaggio biblico di Chagall

🔊 Ascolta l\'audio

“Il Messaggio Biblico” di Marc Chagall sarà il tema dell’incontro che, suor Maria Gloria Riva studiosa di sacra Scrittura e Patristica nonché storica dell’arte, affronterà lunedì 23 settembre alle ore 21,15 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini. È l’occasione per rivisitare le diciassette pitture monumentali dedicate alla Genesi, all’Esodo e al Cantico dei Cantici. Esse sono custodite nel Museo Nazionale del Messaggio Biblico edificato a Nizza dopo la donazione delle opere allo stato francese.

“Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia – scrive Marc Chagall -.Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all’unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in questa sala perché le persone potessero cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita.”

L’incontro è organizzato dal “Centro Internazionale Giovanni Paolo II” in collaborazione con il “Cinema Teatro Tiberio”.