Nuovo Centro per l’impiego nell’ex scuola elementare “Fontanelle”

Prosegue l’iter per la riqualificazione e rigenerazione dell’ex-scuola elementare di viale Puglia, nel quartiere Fontanelle a Riccione. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego che prevede la ristrutturazione dell’ex scuola “Fontanelle” per una spesa complessiva di 2,2 milioni di euro. L’intervento sarà finanziato dal Pnrr. Allo studio di fattibilità seguiranno il progetto esecutivo e la gara pubblica per l’affidamento dei lavori mentre è in corso la convenzione con l’Agenzia del Lavoro della Regione. “La ristrutturazione del vecchio edificio rappresenterà per Riccione e per il quartiere Fontanelle un importante progetto di rigenerazione urbana che guarda al futuro partendo dal patrimonio storico e culturale della città”, osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. L’ex scuola elementare, che risale agli anni ‘30 del Novecento, è sottoposta a vincolo monumentale sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio. L’edificio, che subì alcuni interventi di ristrutturazione negli anni ‘80, è attualmente inutilizzato e in stato di abbandono. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio e il miglioramento dell’efficienza energetica a favore della sostenibilità ambientale. La struttura originale della scuola sarà conservata al fine di preservarne gli elementi storici e tipici degli anni di costruzione.