Il Panificio Zanni Riccione diventa “Bottega Storica”

Il Panificio Zanni di Riccione diventa “Bottega Storica”. Un attestato importante per una realtà storica della Perla Verde che ha mosso i suoi primi passi nel 1968 grazie a Guido Zanni, giunto dal Piemonte, e che rilevò l’attività esistente spinto dalla passione, oltre che per il lavoro, verso la giovane Laura con la quale si sposò.

Il riconoscimento ufficiale è stato celebrato con la consegna della relativa targa alla presenza del Presidente CNA di Riccione Roberto Corbelli e del responsabile Marco Mussoni insieme a Stefania Giungi funzionaria Suap del Comune di Riccione. Da oggi il Panificio Zanni di Riccione è così iscritto nell’apposito Albo comunale istituito nel 2022 per la valorizzazione dell’ambito commerciale storico.

L’attività è continuata negli anni trasformandosi in impresa societaria gestita, oltre che da Guido, da tutta la famiglia mantenendo la sede dell’attività sempre in Viale Veneto con la stessa denominazione “Zanni”. Fin dalla sua nascita la scelta della famiglia Zanni è stata quella di privilegiare la qualità dell’offerta, trasformando quella passione iniziale di Guido in qualcosa di più ampio e strutturato, rimanendo però ancorata alle origini.

Con il passare degli anni però l’azienda ha vissuto un ampliamento sia in termini di spazi che di attività tanto che al panificio e pasticceria si è aggiunta l’attività di bar. Attualmente l’attività è in capo ai figli Guido, Roberto ed Emanuela che hanno così dato continuità all’azienda ricevendo il testimone dai genitori.

L’insegna dell’esercizio riporta da sempre il nome della famiglia, quindi per tutti il negozio è da sempre un punto di riferimento importante per la qualità del pane, dei dolci e dei vari prodotti da forno.