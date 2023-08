Dopo l'addio a Forlì, Aeroitalia rinforza Ancona: voli per Milano, Napoli e Roma

🔊 Ascolta l'audio

Dopo lo strappo con l’aeroporto di Forlì, Aeroitalia continua a rinforzare il suo legame con lo scalo di Ancona. Dopo aver annunciato nelle scorse settimane i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest e Amsterdam, arriva la notizia di tre nuovi collegamenti nazionali. Dal primo ottobre apriranno le rotte giornaliere per Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino. I voli sono già in vendita e saranno operati con aeromobili ATR-72/600 da 68 posti.

“L’introduzione di nuove rotte – afferma Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia – rappresenta un’opportunità preziosa per stimolare l’economia e favorire lo sviluppo e l’accessibilità di industrie legate al turismo e non solo. La nostra missione è di continuare a ampliare il nostro network per offrire connessioni sempre migliori e più convenienti per i nostri passeggeri.”

Soddisfatto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che annuncia: “Da ottobre finalmente saremo più vicini alle più importanti città Italiane e di conseguenza all’Europa e al resto del mondo, e il resto del mondo sarà più vicino alle Marche. È un risultato storico per il nostro territorio. Per troppo tempo le Marche sono rimaste isolate e sin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Insieme al Governo, la Regione ha investito affinché potessero essere attivate queste rotte di continuità territoriale. Un impegno importante perché riteniamo questi voli essenziali per l’attrattività e lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra regione.” Secondo Alexander D’Orsogna, Amministratore Delegato di Ancona International Airport, “l’apertura dei collegamenti di continuità territoriale rappresenta un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio della regione Marche che dopo diversi anni sarà nuovamente collegata a Roma e a Milano Linate, oltre che a Napoli. Ancora una volta questo è il frutto dell’impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e la Regione Marche“.

Si era invece interrotto bruscamente il rapporto tra Aeroitalia e lo scalo di Forlì. La società che gestisce il Ridolfi a fine giugno aveva deciso di risolvere il contratto parlando di gravi inadempienze. A stretto giro però la compagnia aveva fatto sapere che la risoluzione era venuta dalla stessa Aeroitalia visto “il network fallimentare pianificato” dal Ridolfi e spiegando di aver deciso di adire alle vie legali.