30.000 per Vasco. Le info sulla mobilità: create 6 nuove aree di sosta

Oltre 30mila persone attese in due giorni, 210 agenti dalla polizia locale impegnati su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 6 parcheggi straordinari, prenotabili online, Metromare e trasporto pubblico potenziato. Nel giorno in cui Vasco Rossi arriva al Grand Hotel (vedi notizia), il comune mette in fila alcuni dettagli della macchina operativa per il concerto del 2 giugno al Romeo Neri, preceduto dal soundcheck del 1 giugno aperto agli iscritti del Blasco fanclub.

Il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione, dove sarà però possibile far sostare biciclette e monopattini.

Le aree intorno allo stadio soggette a modifica della viabilità

La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta (ad eccezione delle biciclette e monopattini che non potranno circolare ma potranno sostare) all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare ma non potranno circolare all’interno di detta area. All’interno dell’area così delimitata potranno altresì accedere i residenti e i veicoli autorizzati.

Le interruzioni alla circolazione saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali:

– Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo.

L’interruzione della circolazione nell’area sopra individuata sarà dalle 14.00 alle 03.00 di giovedì 1° giugno e dalle 8.00 alle 03.00 di venerdì 2 giugno.

All’interno dell’area gialla interdetta alla libera circolazione, sarà creata un’area blu, accessibile da appositi punti di filtraggio, alla quale potranno accedere esclusivamente i possessori del biglietto per l’evento, privi di qualunque oggetto ad eccezione di effetti personali (ad esempio, per coloro che verranno con il proprio motociclo, non sarà consentito portare con sé il casco). Entrati nell’area blu, delimitata da una specifica transennatura presidiata dagli steward, sarà poi possibile entrare allo stadio attraverso i punti di ingresso individuati dagli organizzatori dell’evento.

I Parcheggi straordinari, acquistabili on line

I nuovi parcheggi dedicati, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree “RDS Stadium”, “Centro Commerciale Le Befane”, “Colosseo” “Palacongressi”, “Gros”, “Fantoni”, per un totale di circa 5mila posti auto.

Tutti questi sei parcheggi saranno acquistabili on line grazie alla collaborazione attivata con Parkforfun per il coordinamento della gestione dei parcheggi durante i concerti di Vasco Rossi di giovedì 1 e venerdì 2 giugno 2023. Tramite la piattaforma Parkforfun.com sarà possibile prenotare il proprio posto auto. La piattaforma sarà on line entro la giornata di oggi.

Le aree parcheggio dedicate saranno così suddivise:

Parcheggi auto a tariffa €5,00

• N1 | Palacongressi (1 km di distanza)

• N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

• S1 | Colosseo (2 km di distanza)

• S2 | RDS Stadium (2 km di distanza)

• S3 | GROS (3,5 km di distanza)

• S4 | Le Befane (2,5 km di distanza)

Parcheggio Camper a tariffa €15,00

N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

*I camper potranno sostare solamente durante la notte tra giovedì 1° giugno e venerdì 2

> Parcheggio Bus a tariffa €30,00

S3 | GROS (3,5 km di distanza)

I parcheggi saranno disponibili nei seguenti orari:

• 1° giugno: dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo

• 2 giugno: dalle 8.00 alle 3.00 del giorno successivo

Al termine del concerto, per la gestione del deflusso pedonale verso i parcheggi “Colosseo” e “Gros” il percorso sarà presidiato e il pubblico verrà indirizzato verso il percorso pedonale dedicato.

Per le persone disabili che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini” posizionata sul retro del palco.

1 e 2 giugno, i servizi del trasporto pubblico locale

In occasione del concerto di Vasco, nei giorni dell’1 e 2 giugno, il trasporto pubblico locale verrà potenziato.

Per chi proviene dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini -fermata stazione FS-) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa

Per chi proviene dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

Le persone che alloggiano negli alberghi sono invitate a non usare la propria autovettura, ma a raggiungere lo stadio a piedi, tramite le biciclette e i monopattini in sharing e i mezzi pubblici del Metromare e dei bus di linea.

Come Arrivare:

Dall’autostrada: A14 Bologna-Rimini-Bari

Dal casello autostradale Rimini Sud, mantenere la destra e seguire le indicazioni per “Rimini” fino ad immettersi sulla SS 16 Adriatica (unica direzione consentita, verso Riccione). Giunti alla prima rotatoria, seguire le indicazioni seguenti per raggiungere i singoli parcheggi:

-per raggiungere il Parcheggio auto “RDS Stadium”, alla rotatoria prendere la seconda uscita (via Coriano) e proseguire diritto fino alla successiva rotatoria, prendendo la seconda uscita (ingresso parcheggio);

-per raggiungere il Parcheggio auto “Centro Commerciale Le Befane”, alla rotatoria prendere la terza uscita per proseguire sulla SS 16 in direzione Riccione fino ad arrivare alla successiva rotatoria. Uscire alla prima uscita (via Vittime dell’11 Settembre) e proseguire sempre diritto fino ad arrivare all’ingresso (segnalato sulla destra prima del distributore di carburante) per accedere al parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Colosseo”(ingresso da via Rodriguez), alla rotatoria prendere la quarta uscita e proseguire su via Flaminia Conca. Alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire su via C.A. Dalla Chiesa. Giunti alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire su via Flaminia in direzione Riccione. Alla successiva rotatoria (Suor Angela Molari), prendere la prima uscita e proseguire su via Edelweiss Rodriguez Senior, subito dopo aver superato il cavalcavia, sulla destra, si incontrerà l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Palacongressi”, alla rotatoria prendere la quinta uscita (per invertire la direzione di marcia) e proseguire sulla SS 16 in direzione di Ravenna. Alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire sempre diritto su via Della Fiera fino a raggiungere l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Gros”, alla rotatoria prendere la terza uscita per proseguire sulla SS 16 in direzione di Riccione fino ad arrivare alla successiva rotatoria. Quindi prendere la seconda uscita e proseguire sempre sulla SS 16 in direzione di Riccione, alla successiva rotatoria (vigili del fuoco) prendere la prima uscita e proseguire su via Varisco, in fondo alla quale si trova l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Fantoni”, alla rotatoria prendere la quarta uscita e proseguire su via Flaminia Conca. Alla successiva rotatoria, prendere la seconda uscita e proseguire su Flaminia Conca. Giunti alla successiva rotatoria, prendere la terza uscita e proseguire su via Giovanni Fantoni. Dopo cento metri, sulla destra, si raggiungerà l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

Il presidio della Polizia Locale

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia Locale di Rimini per le giornate del concerto di Vasco Rossi prevede l’impiego di circa 90 agenti giovedì 1° giugno e di circa 120 agenti venerdì 2 giugno. A questi, si aggiungeranno altresì gli agenti impiegati nei servizi di regolazione del traffico per la contemporanea presenza, dal 1° al 4 giugno, dell’evento “Rimini Wellness” presso la Fiera di Rimini. Il personale in servizio per la kermesse canora sarà suddiviso su tre turni dalle ore 7,00 del mattino alle ore 03,00 della giornata successiva e sarà impiegato nelle 15 postazioni fisse che delimitano l’area interdetta alla circolazione attorno allo stadio comunale, nei servizi di regolazione del traffico per garantire la sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti lungo tutto il percorso, dai parcheggi dedicati allo stadio comunale.

Inoltre, è stato previsto un ulteriore dispositivo mobile di pronto impiego per fronteggiare le eventuali criticità, non preventivabili, che dovessero sorgere dalla presenza di circa 25.000 partecipanti all’evento.

Considerata la straordinarietà della manifestazione, la Polizia Locale di Rimini sarà inoltre supportata da un ulteriore organico proveniente dai Comandi limitrofi di Polizia Locale che sono stati attivati con lo strumento del mutuo soccorso previsto dalla Legge Regionale in materia di polizia locale.

Anche il volontariato comunale di protezione civile presterà servizio al fine di assistere la cittadinanza e per supportare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti al concerto.