Gli scacchi come riscatto per i detenuti. Approvato OdG di 'Gloria Lisi per Rimini'

🔊 Ascolta l'audio

Il gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini plaude all’approvazione dell’ordine del giorno presentato in occasione della seduta del Consiglio Comunale alla casa circondariale di Rimini per promuovere gli scacchi all’interno del carcere col progetto “Le mosse del riscatto”.

“Vedere oltre … vedere al di là della casacca politica è questo che si chiedeva presentando e condividendo una delibera apolitica riguardante un progetto per i carcerati legato agli scacchi. Scacchi come aiuto per l’accettazione dei propri errori, aiuto alla memoria, all’intuito, alla concentrazione, sviluppando senso critico con l’utilizzo del ragionamento “oltre le sbarre”. Con una costante e reale condivisione (senza alcuna bandiera di partito) e con una interlocuzione con l’assessore di riferimento questa volta l’esito è stato inaspettato”.

L’ordine del giorno è stato approvato con 8 voti favorevoli, 0 contrari e 18 astenuti. Il gruppo Gloria Lisi per Rimini rimarca come finalmente, dopo 18 mesi di mandato, sia stata approvata una propria proposta: “Un Consiglio Comunale in carcere ci ha permesso di vedere approvato un documento unitario a questo punto speriamo ce ne siano altri in forma itinerante”.