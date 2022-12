Fiorenzuola-Rimini 2-1: cronaca, tabellino, video e gallery

🔊 Ascolta l'audio

FIORENZUOLA-RIMINI 2-1

IL TABELLINO

FIORENZUOLA: 12 Battaiola, 4 Potop, 6 Bondioli (25′ st 5 Frison), 7 Mamona (13′ st 70 Giani), 8 Stronati, 9 Mastroianni, 10 Sartore (34′ st 21 Morello), 19 Sussi, 20 Oddi (1′ st 3 Yabre), 26 Di Gesù, 31 Fiorini (13′ st 23 Currarino). A disp.: 1 Sorzi, 11 Scardina, 18 Coghetto, 24 Arduini, 45 Danovaro, 80 Giallombardo. Al. Tabbiani.

RIMINI: 1 Galeotti, 3 Haveri, 5 Pasa (25′ st 4 Tanasa), 6 Paneli, 8 Delcarro, 11 Piscitella, 24 Sereni (36′ st 20 Accursi), 29 Santini, 31 Pietrangeli, 32 Tofanari, 38 Rossetti (45′ st 99 Vano). A disp.: 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 7 Tonelli, 13 Regini, 15 Gigli, 17 Acquistapace, 18 Lo Duca, 27 Laverone, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova.

ASSISTENTI: Marco Lencioni di Lucca ed Antonio Boggiani di Monza.

4° UFFICIALE: Kevin Bonacina di Bergamo.

RETI: 16′ st Delcarro, 22′ st Stronati, 43′ st Frison.

AMMONITI: Santini, Fiorini, Accursi, Giallombardo (in panchina).

NOTE. Corner: 2-12. Spettatori: 324.

CRONACA E COMMENTO

Ritrovato il sorriso al “Romeo Neri” contro l’Imolese (3-1), il Rimini torna in Emilia per affrontare il Fiorenzuola, sesto della classe con 28 punti (i biancorossi sono a quota 25). I rossoneri in casa hanno un ruolino di marcia che parla di cinque vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nell’ultimo turno sono stati corsari sul campo della Torres (0-1). Mister Gaburro deve ancora rinunciare a Zaccagno, Allievi, Gabbianelli, Rosso e Mencagli. Difesa a quattro per i biancorossi. In attacco giocano Piscitella, Santini e Sereni.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi. In tenuta nera i padroni di casa. Prima del calcio d’inizio minuto di raccoglimento per le vittime della frana ad Ischia.

La partita. Si gioca. Al 2′ il Rimini batte il primo corner della partita: batte Rossetti, colpo di testa di Panelli, parata facile di Battaiola.

Al 4′ retropassaggio sbagliato da Sussi, si intromette Sereni, che salta Battaiola, ma si allarga, poi cerca Santini, che viene anticipato da Bondioli e commette fallo.

Al 5′ il tiro da fuori area di Santini sibila a lato.

A 6′ Di Gesù ci prova da lontano, Galeotti respinge.

Al 12′ ammonito Santini che, diffidato, salterà la prossima gara, al “Neri” con l’Ancona.

Al 17′ la rasoiata da fuori area di Mastroianni è deviata in angolo da Galeotti.

Al 22′ scatta il contropiede dei biancorossi: fallo su Santini, ma si prosegue per il vantaggio, Delcarro allarga per Sereni, che lo serve nuovamente in area, il centrocampista finisce a terra dopo il contatto con Battaiola. Rigore negato al Rimini.

Al 27′ Piscitella che scarica per Haveri, il cui tiro-cross violento è respinto da Battaiola, poi il tiro di Pasa è deviato in corner da Di Gesù.

Al 29′ angolo di Sereni e colpo di testa di Delcarro, para Battaiola.

Al 32′ gran palla di Pasa per Santini, che controlla e tenta il diagonale, Battaiola vola e gli nega il gol.

Al 37′ ripartenza dei biancorossi: Delcarro allarga per Sereni, cross verso Santini, anticipato, poi Piscitella tenta la soluzione a giro, pallone fuori di poco.

Al 38′ corner di Rossetti, poi traversone di Pasa, Santini finisce a terra, Pietrangeli colpisce di testa, sfera a fondo campo.

Al 40′ il tiro di Oddi chiama alla respinta Galeotti.

Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo su uno 0-0 stretto al Rimini.

Si gioca la ripresa. Al 4′ Piscitella serve Pasa al limite dell’area, il suo tiro si trasforma in un assist per Delcarro, che scaraventa in rete ma è in posizione irregolare.

Al 16′ Piscitella per Pasa, che allarga a sinistra per Haveri, il numero tre sposta il pallone, poi lo pennella sulla testa di Delcarro per il vantaggio biancorosso. Quarto sigillo in campionato per il centrocampista ex Ancona.

Al 17′ Sartore allarga per Di Gesù, il cui tiro-cross è smanacciato da Galeotti.

Al 21’ l’intervento di Tofanari su Sartore è falloso. Batte la punizione da posizione angolata lo stesso Sartore, deviazione aerea di Potop, Galeotti respinge, ma Stronati è pronto al tap-in. 1-1 al 22’.

Al 26′ la punizione di Sereni è indirizzata all’incrocio, Battaiola ci arriva e respinge.

Al 35′ il tiro di Tanasa, che riprende la respinta della difesa di casa, è deviato da in angolo da Currarino.

Al 43′ secondo corner per il Fiorenzuola, contro i 12 del Rimini: batte Morello, Frison svetta di testa e mette in rete il 2-1.

Al 48′ cross di Panelli e colpo di testa di Santini, sfera tra le braccia del portiere rossonero.

Finisce 2-1 per il Fiorenzuola, che sale a quota 31 in classifica. Il Rimini resta a 25. E sabato prossimo al “Romeo Neri” arriva l’Ancona.

IL DOPOGARA

