La Marr sempre nel mirino. Ancora un incendio in Liguria

🔊 Ascolta l'audio

Un incendio è divampato sabato sera nell’entroterra di Chiavari (Ge), a Carasco in località Terrarossa, all’interno dell’area della Marr. Le fiamme hanno distrutto otto mezzi furgonati. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Chiavari e da Genova. I Carabinieri e la Polizia Scientifica indagano per ricostruire le cause del rogo. Ingenti i danni ma non ci sono state persone ferite né intossicate.

Si sospetta l’origine dolosa dell’incendio, alla luce di un altro episodio simile avvenuto il 13 novembre scorso alla Marr di Taggia nell’Imperiese. Un incendio ad Anzola, sempre ai danni dell’azienda riminese, era stato rivendicato da anarchici ma per gli episodi in Liguria si ipotizza anche un coinvolgimento della criminalità organizzata. La Marr è una delle aziende leader in Italia per il commercio di alimenti destinati ad alberghi e ristoranti.