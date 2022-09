Dal 2 ottobre ripartono le limitazioni anti smog in Emilia Romagna

🔊 Ascolta l'audio

Torna in vigore domenica 2 ottobre la manovra antismog in Emilia-Romagna, con una domenica ecologica che vedrà lo stop anche dei veicoli diesel Euro 4. Le misure sono decise dalla Regione nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto con le regioni del bacino padano (Lombardia, Veneto, Piemonte), il piano prevede l’applicazione degli stessi limiti già in vigore da gennaio ad aprile di quest’anno: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area compresa all’interno delle tangenziali non potranno circolare i veicoli a benzina fino a Euro 2; i veicoli gpl/metano fino a Euro 1; i veicoli diesel fino a Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli fino a Euro 1.

Come già negli anni scorsi, tutte le domeniche prevedranno, come nei giorni di applicazione delle misure emergenziali, anche lo stop dei veicoli diesel Euro 4. Si tratta di limiti che resteranno invariati fino al 31 dicembre. A partire da gennaio, infatti, per i veicoli interessati dalle limitazioni entrerà in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti): prevede la possibilità di circolare liberamente ma con un limite massimo di chilometri all’anno che questi veicoli possono percorrere (c’è una premialità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida “più sostenibile”). Il nuovo sistema si aggiungerà alla manovra ordinaria che, da gennaio, introdurrà nuove limitazioni per i diesel Euro 4 ed Euro 5.

Tornano anche le domeniche ecologiche, una misura che prevede lo stop anche dei veicoli diesel Euro 4 e che sarà applicata a tutte le domeniche a partire dal 2 ottobre, con l’esclusione di domenica 25 dicembre. I limiti alla circolazione sono sospesi anche nei giorni festivi infrasettimanali: 1 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre.