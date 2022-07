In bici da Santa Giustina alla Turchia e ritorno. La nuova impresa di Pagliarani

🔊 Ascolta l'audio

Dopo un viaggio in bicicletta di 41 giorni in solitaria che lo ha portato fino a Istanbul, il ciclomaratoneta Stefano Pagliarani è rientrato a Santa Giustina, accolto da un comitato di bentornato. Da Ancona il tragetto lo ha portato a Spalato, poi ha toccato Slovenia, Bulgaria, Grecia, Turchia e Albania fino al rientro via Trieste per un totale di oltre 5.200 chilometri.

Il 65enne Pagliarani, pensionato, non è nuovo a lunghe traversate sui pedali: l’ultima lo aveva portato fino a Noto, nel punto più meridionale della Sicilia.