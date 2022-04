Trasferta in Sicilia per il Caar: gettate basi per una sinergia

🔊 Ascolta l'audio

Trasferta siciliana per il CAAR di Rimini. Il presidente del Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino, è a Catania ospite del presidente del MAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia), Emanuele Zappia, per “Mediterraria Expo – Bio & Excellence”, l’appuntamento dedicato alle aziende dell’agroalimentare. Presente anche Paolo Merci, direttore generale del Mercato Agroalimentare di Verona e vicepresidente della rete Italmercati. La rete di imprese di cui il CAAR fa parte ha infatti sostenuto concretamente la prima edizione dell’evento Italbusiness, un grande meeting d’affari che si è svolto sempre al MAAS in concomitanza con Mediterraria.

“Sono giornate intense, in cui sto avendo modo di confrontarmi con una realtà d’eccellenza per il settore agroalimentare come la Sicilia – spiega il presidente del CAAR, Gianni Indino -. Ho incontrato i dirigenti del MAAS, che con questa iniziativa si pone come soggetto primario nella crescita e nella valorizzazione dell’intero settore agroalimentare della Sicilia, ma anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Antonino Scilla, l’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano e Angela Foti, deputata regionale e vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Insieme a loro sono state gettate le basi per una sinergia tra i nostri territori, entrambi autentici protagonisti nazionali del settore con svariati prodotti tipici di eccellenza. Inoltre durante incontri programmati, abbiamo avuto numerosi colloqui con buyer europei e giapponesi per attivare scambi commerciali di prodotti agroalimentari, ittici e caseari. Durante questi giorni di Mediterraria, accanto alla promozione dei nostri prodotti, non è mancata quella a favore di tutto il nostro territorio anche in chiave turistica, dando appuntamento ad imprese, manager e buyer di settore al Macfrut, evento globale di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero che si terrà alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio prossimi”.