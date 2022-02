Visita riminese per il comandante interregionale dei Carabinieri

🔊 Ascolta l'audio

Giornata di incontri istituzionali riminesi per il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Antonio Paparella, comandante interregionale dei carabinieri “Vittorio Veneto”, competente per Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Nell’incontro con il presidente della Provincia Riziero Santi di è parlato delle problematiche del territorio e si è rinnovata la consolidata collaborazione che lega i Carabinieri alla Provincia. “Ho ringraziato il generale Paparella per questa visita di cortesia – dichiara il presidente Santi – e i Carabinieri per la professionalità e il grande lavoro che svolgono a servizio della nostra comunità quotidianamente e gli ho assicurato collaborazione e disponibilità della Provincia in tutte le situazioni e le occasioni di lavoro che si presenteranno.”

L’incontro con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è stato occasione, oltre che di conoscenza, anche per rinnovare la consolidata collaborazione che lega i Carabinieri con il Comune di Rimini e approfondire alcuni temi sulle problematiche del territorio. Il Sindaco ha ringraziato il generale Paparella per la professionalità e il prezioso lavoro che tutti i carabinieri svolgono a servizio della comunità riminese.

Il colloquio col Prefetto Giuseppe Forlenza ha riguardato, tra l’altro, una breve analisi degli scenari relativi all’ordine e alla sicurezza, anche in relazione allo sguardo ampio dell’Alto Ufficiale esteso sull’intero fronte nord-orientale visto che dal Comando “Vittorio Veneto”, di stanza a Padova, dipendono i Reparti dell’Arma delle regioni di quel versante.

Il Prefetto ha espresso parole di consolidata stima nei confronti dell’Arma – anche nelle sue articolazioni specialistiche (GIS, ROS, NAS, etc.) – per l’elevata professionalità e lealtà di cui ha quotidiano riscontro sul territorio ed ha manifestato il più vivo apprezzamento per le Forze dell’Ordine di questa provincia, presenti anche il Vice Questore Vicario e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, che assolvono i compiti d’istituto non solo con dedizione, ma anche con una riconosciuta armonia tra le diverse ”divise” e “appartenenze”. Il Prefetto Forlenza e il Generale Paparella hanno auspicato future occasioni di incontro e di collaborazione.