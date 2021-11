Green pass. Bonaccini in linea con Fedriga: corsia preferenziale per vaccinati

🔊 Ascolta l'audio

Nei prossimi giorni le Regioni proporranno al Governo una sorta di ‘super green pass’ per le persone vaccinate contro il rischio di chiusure generali, in zona rossa o arancione. Lo ha spiegato Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni. Una posizione che trova il sostegno anche di Stefano Bonaccini: “che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale nei luoghi (ndr le attività economiche e i luoghi della socialità), in particolare, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo, credo sia giusto“, ha dichiarato il presidente dell’Emilia Romagna a margine di un evento a Cesena.