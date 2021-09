Il centrodestra moderato e liberale. La lista Casa dei Moderati si presenta

🔊 Ascolta l'audio

Prosegue la presentazione ufficiale delle liste della coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Enzo Ceccarelli per le amministrative a Rimini. La Casa dei Moderati riunisce Forza Italia, Unione di Centro, Città Metropolitana, Noi con l’Italia e Cambiamo Rimini. Capolista è il già consigliere comunale Umberto Casalboni.

Il centrodestra moderato e liberale che, dopo anni di grandi cambiamenti in città, si pone come garanzia di buon governo e vuole riavvicinare centro e periferie e rilanciare turismo e imprese. Dando quei parcheggi che mancano, in centro come sul lungomare, e ripristinando una nuova forma di circoscrizioni che siano anche scuola di formazione per gli amministratori pubblici.

Non mancano le frecciate al centrosinistra: nelle periferie si interviene curiosamente adesso, dopo anni di abbandono, ricorda il candidato Ceccarelli che chiarisce anche una recente uscita sul ponte di Tiberio: non è sbagliato pedonalizzarlo, ma è sbagliato farlo senza un’alternativa per la viabilità.

Sul fatto che figure come il candidato sindaco della coalizione o il capolista della Lega non siano di Rimini, altro tema ricorrente della campagna elettorale, la risposta del senatore Barboni è che nel futuro Rimini dovrà avere una visione territoriale.

I candidati della Casa dei Moderati:

Casalboni Umberto RIMINI 14/12/1954 Imprenditore

Bianchi Stefano Giuliano RIMINI 15/07/1957 Farmacista

Burelli Stefano CESENA (FO) 22/01/1980 Psicologo

Cellarosi Gianfranco Innovation Manager, Direttore Comitato Scientifico San Marino Innovation

Chiariello Maria Pia NAPOLI 10/10/1950 Pensionata

Colazzo Domenica SCORRANO (LE) 02/04/1959 Collaboratrice Scolastica Ata presso Alberghiero Malatesta

Dau Claudio BOLOGNA 19/04/1955 Pensionato

Di Grazia Andrea CESENA (FO) 20/07/1976 Avvocato

Dotti Mauro Ugo Desenzano d. G.(BS), 03/01/1950 Pensionato

Facondini Samuele RIMINI, 25/10/1973 Dipendente società partecipata

Lanna Stefano Pasquale NAPOLI 26/12/1976 Imprenditore, impegnato nel sociale, sposato e papà di quattro figli

Letizia Lombardi RIMINI 17/06/1992 Sociologa, Manager dell’Economia Sociale

Letta Giulia RIMINI, 24/02/1995 Studentessa, responsabile formazione tirocinanti

Lualdi Alessandro Paolo ROMA, 03/09/1951 Pensionato

Luchetti Sarah RIMINI, 03/04/1979 Interior Designer

Mambelli Marco RIMINI 19/11/1969 Titolare agenzia immobiliare

Mazzotti Tatiana RIMINI, 24/01/1972 Avvocato

Mini Fabio RIMINI 20/02/1962 Imprenditore

Muccini Laura RIMINI, 14/09/1979 Libero professionista

Nardini Daniele RIMINI 28/08/1959 Dipendente settore privato

Pasqualone Carlo Funzionario Motorizzazione Civile

Rocchi Giuliano RIMINI, 21/08/1949 Pensionato

Tosi Ketty RIMINI, 23/09/196 Impiegata settore privato

Velotti Jessica NAPOLI 8/11/1995 Impiegata settore privato

Velotti Sharon NAPOLI 03/05/1993 Impiegata settore privato

Vicario Walter BENEVENTO 18/04/1979 Imprenditore, titolare Agenzia d’affari, consulente avviamenti Start up