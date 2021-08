Fabbri (Lega) su incendio auto dei Paesani: 'sicurezza centrale per il rilancio'

🔊 Ascolta l'audio

Con l’auspicio di una pronta individuazione dell’autore dell’atto (vedi notizia), il referente comunale Oscar Fabbri esprime dalla Lega di Rimini “Solidarietà a Lucio Paesani e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio che, di certo, non influenzerà lo spirito di grande coraggio e fermezza con cui l’amico Lucio si impegna in politica con una lista civica nella coalizione del centrodestra”.

Per poi spostare l’attenzione sulla questione sicurezza: “E’ proprio il tema della scarsa sicurezza in città a essere al centro delle forti prese di posizione di Paesani, che ha colto nel segno con le sue pubbliche denunce tutte documentate con video e foto. L’atto subito da Lucio è la prova provata che il tema della sicurezza è centrale anche per il rilancio e il futuro di Rimini. Un tema che nell’ultimo decennio è stato trascurato e gestito male, tanto che lo stesso sindaco Andrea Gnassi lo ha definito, nei giorni scorsi, il suo “cruccio”. E non può certo rassicurare i riminesi il fatto che il candidato sindaco della sinistra sia lo stesso assessore che avrebbe dovuto occuparsi di sicurezza e legalità, fallendo così clamorosamente”.