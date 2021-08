Erbetta (Rinascita Civica): firme raccolte. Ecco tutti i candidati in lista

🔊 Ascolta l'audio

La lista Erbetta Sindaco ha raccolto le firme necessarie per la presentazione della lista alle amministrative del 3 e 4 ottobre a Rimini. A sostenere la candidatura a sindaco di Mario Erbetta sono Rinascita Civica, Liberalsocialisti e Amici dell’Avanti. “Sono molto onorato – commenta il candidato – dell’appoggio alla mia candidatura di questi amici e compagni che come me hanno deciso di metterci la faccia in questa avventura che abbiamo definito la Terza Via Riformista e Autonomista alternativa a destra e sinistra. Una sfida non facile ma pur non avendo grandi sponsor economici abbiamo un grande cuore e tante braccia. Faremo una campagna elettorale all’antica: casa per casa, famiglia per famiglia, persona per persona perché riteniamo che la politica debba tornare in mezzo alla gente per ascoltare e comprendere i problemi quotidiani dei nostri cittadini”.

Ecco tutti i candidati:

COLONNA Gabriele, 47 anni, impiegato

ALUIGI Mauro, 59 anni, bancario esodato

CECCHETTI Stefania, 44 anni, avvocato non iscritto all’albo

BELLI Gianluca, 46 anni, operatore d’esercizio- autista

ERBETTA Clara, 51 anni, impiegata amministrativa

CELLI Renato, 46 anni, ingegnere e imprenditore

OSORIO Hasbleydy Stella, 65 anni, OSS pensionata

SILVESTRI Giuseppe, 62 anni, OSS sanità privata

PEDRINI Giuseppina Ernestina,60 anni, Pensionata di Poste Italiane

ALFIERI Oscar Salvatore, 43 anni, Capo Officina

BERTOZZI Deborah, 52 anni, Casalinga

REINCHART Samuele, 44 anni, operaio

MORRI Riccardo, 65 anni, ex imprenditore della notte titolare del mitico Barcelona Disco

ORLANDI Agnese, 42 anni, responsabile locale del movimento femminile dei

Liberalsocialisti per l’italia

PANZELLA Francesco, 33 anni, imprenditore

VILLA Barbara, 50 anni, Toelettatrice di animali

MARCANTONI Sara, 30 anni, casalinga

BAIARDINI Salvatore, 39 anni, collaboratore scolastico

ANGELINI Fiorenzo, 53 anni, geometra di cantiere

SARTI Elga, 52 anni, parrucchiera

DALL’ASTA Sante, 74 anni, Dirigente aziendale e imprenditore balneare

ANGELINI Nicola, 19 anni, studente

LUCCARELLI Angela, 61 anni, libera professionista

RIZZO Marco, 39 anni, OSS Ospedaliero

GRILLO Francesco Vito, 48 anni, Fotografo

PARI Matteo, 48 anni, impiegato

ANGELINI Eros, 62 anni, amministratore di condominio

D’AGUÌ Francesco,21 anni, Segretario nazionale dei Liberasocialisti per L’italia

SAVU Andrei Daniel, 25 anni, Presidente Xplore A.S.D. & Ambasciatore Italiaano Parkour

SALVATORI Cinzia, 67 anni, Casalinga

PALMA Emilia, 61 anni, Assistente Amministrativa Scolastica

GIORDANO Emanuele, 47 anni, Veterinario

Il primo settembre alle 20 ci sarà una cena con i candidati all’Habana caffè del bagno 44 mentre la presentazione ufficiale è prevista sabato 11 alle 11 alla Vecchia Pescheria.