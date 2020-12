Compra merce on-line e dice di non averla ricevuta per ottenere rimborso

Aveva acquistato abbigliamento e accessori per la caccia da una azienda on-line della Toscana ma si è fatto rimborsare dicendo di non aver ricevuto la merce. Peccato non fosse così e peccato non fosse neppure la prima volta che metteva in atto questo stratagemma. Questa volta però un 30enne residente in Alta Valmarecchia è stato scoperto dai carabinieri di Novafeltria ai quali l’azienda si era rivolta per vederci chiaro. L’uomo già in passato era stato denunciato per episodi simili, così i militari hanno richiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione domiciliare. Nel blitz, oltre ai due articoli acquistati on line e falsamente denunciati come mai consegnati a domicilio, i carabinieri hanno trovato altra merce di proprietà dell’azienda toscana e dichiarata mai recapitata, per un valore totale di circa 800 euro.

Al termine della perquisizione la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro e per il 30enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Rimini per il reato di truffa continuata.