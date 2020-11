Maggioli (Forza Italia): per il centrodestra gioco di squadra senza autoproclamazioni

Il vicecoordinatore provinciale vicario di Forza Italia Rimini Roberto Maggioli interviene sulla situazione politica locale alla luce in particolare dei primi movimenti in vista delle amministrative a Rimini del 2021. Il centrodestra può giocarsi le sue carte muovendosi di squadra, spiega, ed evitando autoproclamazioni di parte per il candidato. “Noi ci siamo con idee, uomini e responsabilità”, dice Maggioli.

Forza Italia è pronta a prendere le proprie posizioni politiche sul territorio collocandosi seriamente in quella parte politica moderato e centrista rappresentativo di elettori che cercano risposte serie e concrete non solo da chi amministra ma anche da parte di chi e’ all’opposizione. Non abbiamo bisogno di auto accreditarci come moderati perché lo siamo da sempre senza trasformismi o captatio benevolentie pubbliche. Vogliamo che il Centro si ripopoli e sia fondamentale con il proprio insieme di valori e capacità. Oggi competere con un candidato come Emma Petitti, che conta 8000 preferenze pochi mesi fa, e ha maturato esperienza politica e amministrativa a vari livelli, oppure un altro di derivazione pd riminese, non può essere considerata una passeggiata. Per questo il cdx deve lavorare, oltre che alla definizione del nome evitando auto proclamazioni di parte, alla creazione di un progetto forte di crescita e sviluppo di Rimini oggi diversa da quella di 10 anni fa e fare i conti con le difficoltà del periodo per dare un respiro ed una unicità alla propria offerta turistica, produttiva e alla crescita sociale.

Come detto siamo pronti e disponibili a giocare una partita importante e difficoltosa su Rimini ed anche in altri comuni come Cattolica, Riccione e Novafeltria. Esperienze di rappresentatività e comunione di intenti tra noi moderati insieme ad altre forze del centrodestra come a Bellaria Igea Marina, hanno dato e continuano a dare buoni risultati all’insegna della coerenza e della capacità amministrativa. Con senso di responsabilità e maturità da parte di tutti, gli obiettivi si possono centrare, in primis a Rimini con la collaborazione del tessuto sociale ed economico che è linfa del territorio. Noi ci siamo con idee, uomini e responsabilità, la stessa che dimostriamo, con proposte e richieste precise, anche a livello nazionale; vediamo chi vuole seriamente e consapevolmente giocare di squadra per vincere.