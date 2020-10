Antenna Coriano. Mercoledì a Fuori dall'Aula (Icaro) confronto Spinelli-Talacci

Sarà il comune di Coriano e la vicenda legata all’installazione della nuova antenna Wind il tema al centro della nuova puntata di “Fuori dall’Aula – la politica locale a confronto” su Icaro Tv. Ospiti della trasmissione, in diretta mercoledì alle 18 (e in replica alle 20.35), saranno il sindaco Domenica Spinelli e la consigliera di Insieme per Coriano Roberta Talacci. E’ possibile interagire in diretta inviando messaggi al 337 511 336 oppure commenti sulla pagina facebook Temporeale.