Medicina scienza esatta? Un incontro al Museo con il dottor Strocchi

Le Volontarie di Crisalide, associazione che dà sostegno alla donne operate di tumore al seno, propongono il convegno “La medicina è una scienza esatta? E’ legittimo pretendere certezze assolute? Analisi e riflessioni sui comportamenti sociali in epoca di covid” tenuto dal Dott. Enrico Strocchi domani, mercoledì 16 settembre, nella Sala del Giudizio al Museo della Città con inizio alle 16.45. Strocchi è ricercatore Università di Bologna, Membro del Comitato Etico Area Vasta.

L’incontro parte da una consapevolezza: La complessità del tempo presente può disorientare il cittadino comune, spesso aggredito da un volume abnorme di informazioni e non sempre certificate. La scienza e con essa la medicina, può fornire la indispensabile bussola o anch’essa come ogni altra istituzione è stata travolta da decenni di discredito? L’incontro ed il confronto con il dottor Enrico Strocchi possono offrire quindi l’occasione di un utile approfondimento sugli argomenti esposti. Per rispondere alle disposizioni di sicurezza la partecipazione al convegno deve essere prenotata al numero +39 3273228746. L’ingresso è gratuito.