Chef Barbieri e Fondazione Cetacea: tartaruga liberata a 4 Hotel

Una vetrina importante per la Fondazione Cetacea di Riccione nel corso della seconda puntata della nuova stagione della trasmissione Sky “4 Hotel” condotta dallo chef stellato Bruno Barbieri. Girata lo scorso autunno, la puntata vedeva sfidarsi quattro strutture ricettive della Regione Marche. La Fondazione è stata coinvolta proprio da uno degli alberghi in gara, il Numa Hotel di Numana. Nelle immagini si vede il presidente della Fondazione Sauro Pari con alcuni volontari insieme a chef Barbieri e agli altri concorrenti mentre rilasciano in mare una delle tartarughe curate nella struttura di Riccione. Sicuramente una bella vetrina per la Fondazione Cetacea che si prepara nei prossimi mesi a trasferire le proprie attività all’ex Delfinario di Rimini dove sono cominciati i lavori di pulizia.

. www.fondazionecetacea.org/adotta-una-tartaruga/

Il post di Fondazione Cetacea con le immagini di 4 Hotel

“Lo scorso autunno ci è capitata l’occasione inaspettata di rilasciare una tartaruga marina insieme allo chef @brunobarbieri_chef a Numana grazie a @numa.hotel che ci ha coinvolto. E’ stata un’esperienza originale e ha concluso egregiamente la stagione dei rilasci dello scorso anno con i Traghettatori del Conero. Ieri sera la trasmissione è andata in onda e qui potete vedere l’estratto.”