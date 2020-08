41° Meeting. Gli incontri di oggi in diretta su Icaro TV (91)

Penultima giornata oggi al palacongressi di Rimini per il 41° Meeting per l’Amicizia tra i Popoli. Questi gli incontri che oggi saranno trasmessi in diretta su Icaro TV (canale 91) e sulla piattaforma Icaroplay.it.

Alle 11.00

50 ANNI DI REGIONI: L’ARCHITETTURA DELL’ITALIA ALLA PROVA

Intervento di Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido Carli. Partecipano: Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Jole Santelli, Presidente Regione Calabria; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze. Modera Fabio Vitale, Giornalista di SkyTg24.

Alle 15.00

IL CAMBIAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: “INIZIARE PROCESSI PIÙ CHE OCCUPARE SPAZI”

In dialogo con Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Interventi di: Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli; Ernesto Belisario, Avvocato, Esperto in Diritto delle Tecnologie e Innovazione nella Pubblica Amministrazione; Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto Ministero dell’Istruzione, coeditor Rivista Italiana di Public Management; Alberto Gambescia, Amministratore unico di Studiare Sviluppo (MEF), editore Rivista Italiana di Public Management; Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di Diritto Amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli – Roma; Elisa Pintus, Professoressa di Economia Aziendale, coeditor Rivista Italiana di Public Management; Gianni Riotta, Giornalista de La Stampa; Paola Severino, Vice Presidente Luiss; Maria Chiara Carrozza, già Ministra della Repubblica; Vittorio Pelligra, Professore di Politica economica presso l’Università degli Studi di Cagliari. Introduce e modera Salvatore Taormina, Coordinatore Dipartimento Pubblica Amministrazione della Fondazione per la Sussidiarietà – Dirigente regionale.

Alle 17:00

SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E SUSSIDIARIETÀ: RENDERE POSSIBILE UN FUTURO DIVERSO

Domenico Fanizza, Executive Director for Italy, Portugal, Greece, Malta, Albania, and San Marino at International Monetary Fund; Enrico Giovannini, Docente di Statistica Economica all’Università di Roma Tor Vergata e Portavoce di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile); Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle scienze sociali. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Elisabetta Soglio, Responsabile di Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera.

