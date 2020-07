In diretta su Icaro TV il concerto l'Abbraccio di Verucchio

Le note di Remo Anzovino e del quintetto d’archi di Rimini Classica, il giardino di una fortezza medioevale che si affaccia sulla vallata: è uno spettacolo in musica e paesaggio quello che il Comune di Verucchio ha scelto di offrire a tutti coloro che sono stati in prima linea per fronteggiare la pandemia da Coronavirus. Un suggestivo concerto ribattezzato simbolicamente L’Abbraccio di Verucchio reso possibile dal sostegno di Nuova Ricerca Clinica e dalla collaborazione dell’Hotel Oste del Castello, che si terrà questa sera alle 21.30 sullo spalto della Rocca Malatestiana e vedrà esibirsi insieme al noto pianista e compositore Gabriele Bellu (primo violino), Josek Czardas (secondo violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Anselmo Pelliccioni (violoncello) e Marco Forti (contrabbasso). La serata sarà in diretta su Icaro TV e e su IcaroPlay.

L’iniziativa, a causa delle restrizioni, è a invito e i musicisti si esibiranno alla presenza di sole 150 persone: istituzioni, medici, operatori della Croce Rossa (saranno presenti i due volontari di quella di Riccione insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver operato in Lombardia nelle zone più colpite dal Covid-19) e dei rappresentanti della Protezione Civile. Grazie a una partnership con il gruppo Icaro la serata sarà trasmessa in diretta: “Così da raggiungere ogni appassionato”.