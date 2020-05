Le Lega spinge per la riapertura delle spiagge

Si aprano da lunedì 4 maggio le spiagge anche in Emilia-Romagna. A chiederlo con forza i parlamentari della Lega Elena Raffaelli e Jacopo Morrone, che manifestano la loro ferma contrarietà alle scelte fatte dalla Regione. Citano anche le vicine Marche (vedi notizia) che permettono di passeggiare dell’arenile. Scelta analoga è stata manifestata ieri anche dal sindaco di Riccione Renata Tosi.

“Incomprensibile incomprensibile -dichiarano i due onorevoli romagnoli – la decisione del governatore dell’Emilia-Romagna. Chilometri di litorali romagnoli permettono alle persone di camminare senza assembramenti in piena sicurezza. Ormai siamo tutti a conoscenza delle precauzioni anti-contagio da assumere, quindi non c’è più neppure quella scusa. Le proibizioni di Bonaccini, quindi, non possono che essere ricollegate a quel miope dirigismo tipico del DNA di una certa sinistra, estranea, oggi più che mai, alla realtà drammatica che stanno vivendo imprenditori, lavoratori e cittadini. Bonaccini e la sua Giunta non hanno i numeri per affrontare la Fase 2“.

Analoga posizione è espressa dal consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi:

“non è nemmeno stato ancora chiarito dalla Giunta regionale il motivo per cui ha deciso di effettuare questa distinzione tra la possibilità di accesso nei parchi e quello, invece, negato nelle spiagge. Tra l’altro si tratterebbe comunque di consentire l’accesso nelle spiagge esclusivamente per attività motoria e non per altro. Ci tengo a far presente alla Giunta regionale che consentendo l’ingresso nelle spiagge si ridurrebbe il probabile rischio di assembramenti concentrati nei parchi cittadini, avendo a disposizione più spazi da utilizzare”.