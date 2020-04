Il sindaco Tosi: in spiaggia nella seconda metà di giugno. Le modalità

“La vacanza ci sarà ma sarà differente”. A dirlo è il sindaco di Riccione Renata Tosi intervistata questa mattina sulle pagine nazionali del Resto del Carlino (intervento ripreso anche da altri quotidiani nazionali).

Il sindaco della Perla Verde fa il punto sul turismo nella fase due dell’emergenza e ipotizza il possibile assetto delle spiagge nell’estate 2020: “niente mascherine ma distanziamento tra le persone. Ci sarà tanto spazio tra gli ombrelloni e le strutture saranno riorganizzate. Sarà anche una opportunità.” Alla stregua di quanto previsto in Veneto, ci potrebbe essere una prenotazione degli ombrelloni come sistema di controllo delle presenze in spiaggia evitando anche disservizi visto che ci saranno meno aree di ombreggio. Eventi di musica e intrattenimento non ci saranno. “Basta meline su spostamenti e quant’altro – dice – gli imprenditori e le persone devono essere consapevoli delle difficoltà ma nel contempo ci si inventeranno momenti diversi per godere della città.” A quando la riapertura delle spiagge? “Nella seconda metà di giugno“ chiosa il sindaco.