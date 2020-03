Fake news ai tempi del coronavirus. L'impegno della Società Italiana di Farmacologia

Una rivista accessibile anche al pubblico generico, per fare chiarezza tra verità, teorie e vere e proprie bufale su tutto quello che circola attorno al mondo del farmaco e al suo utilizzo. A lanciarla, proprio in un periodo in cui l’emergenza Covid ha dato vigore a tante false notizie, è SIF, Società Italiana di Farmacologia. Gli articoli sono redatti da farmacologi, ricercatori, docenti universitari, medici, professionisti della scienza, e infine editati dalla redazione che si occupa dell’adattamento divulgativo. Obiettivo, fornire informazioni sempre verificate, chiare e utili. Questo l’indirizzo della rivista: www.sifweb.org/sif-magazine

A parlarne nella trasmissione Tempo Reale (Icaro), il giornalista Marco Pivato portavoce del Sif.