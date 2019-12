E’ speciale l’ultimo weekend del 2019

Tanti appuntamenti per le famiglie durante le Feste mentre l’anno è agli sgoccioli… Ecco 5 proposte nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini

Domenica 29 dicembre, dalle 17 alle 19, a Montefiore Conca si svolge il tradizionale presepe vivente all’interno del borgo addobbato per le festività natalizie, con la celebre rocca sullo sfondo. Proprio nel cuore di uno dei borghi più belli e amati d’Italia, numerosi figuranti parteciperanno ad un’iniziativa che, da tre decadi, coinvolge ed unisce gli abitanti locali con quelli dei paesi limitrofi.

L’intento di evocare il ricordo della notte di Betlemme e del cammino dei Re Magi, porta attorno alla rocca animali, pastori e rappresentazioni culturali. Non mancheranno la riproduzione dei mestieri antichi e gli zampognari, un teatro all’aperto e tante occasioni per riempirsi gli occhi, e il cuore, con le luci e la felicità del Natale.

Ingresso: 4 euro (fino a 12 anni gratuito).

prosegue la rassegna dedicata ai grandi classici con la proiezione di cartoni animati Disney riportati sugli schermi grazie alle nuove tecnologie: “l Disney Legends”. Questa volta in programma “Dumbo”, la storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

Ingresso: 3 euro.

Natale a Gradara… Domenica 29 dicembre tanti appuntamenti aspettano le famiglie. Alle ore 10.30 e 11.30 é in programma “Il Giullare del Castello”, percorso adatto a tutti i bambini dai 4 ai 9 anni, intrattenimento e a seguire visita guidata della Rocca (il percorso si svolge al coperto e si effettua anche in caso di maltempo).

Con partenze alle ore 11, 12, 14.30, 16 e 18 “Tra torri e grotte, nel Castello di Paolo e Francesca”, un emozionante itinerario nella Rocca di Gradara, adatto a tutte le età (anche in questo caso il percorso si svolge al coperto e si effettua anche in caso di maltempo). Prenotazione consigliata: tel. 0541 964115, 340 1436396, info@gradara.org

Alle ore 16 e 18, al Teatro Comunale si svolge “Magico Natale”, colombe, funi, bolle e ballo: uno spettacolo di Magia interattiva per famiglie e bambini, magia da scena a cura del Club Regionale Marchigiano con i maghi Claudio Gatti, Ricky, Andrews, Nonno Bolla.

Fino al 6 gennaio i parchi della Riviera ogni giorno attendono grandi e piccini con un programma fitto fitto di eventi, laboratori gratuiti e promozioni su misura per le famiglie e se si porta una pallina si entra gratis.

Una stella marina come cometa, una conchiglia per mangiatoia e un San Giuseppe marinaio. Questi alcuni elementi dell’originale “Presepe del Mare” che, fino al 6 gennaio, sarà visibile all’Acquario di Cattolica. L’Acquario propone la visita guidata “Segui la stella” (alla scoperta delle meraviglie del mare), appuntamenti giornalieri in occasione dei pasti di pinguini, squali, lontre, trigoni, laboratori creativi per bambini con “La Bottega del Natale”.

Nella Laguna dei delfini del Parco Oltremare di Riccione la mascotte Ulisse coinvolgerà il pubblico in un simpatico Christmas Show prima del doppio appuntamento quotidiano con “Delfini-Lo spettacolo della Natura” e, sempre in laguna, festa per il compleanno (il 28 dicembre) della delfina Mia. Non mancheranno i laboratori creativi per bambini, mentre “Al Mulino del Gufo” falchi, poiane, avvoltoi e gufi stupiranno il pubblico con il ‘Volo dei Rapaci versione Christmas’.

Oltre cinquanta città in miniatura del Parco Italia in Miniatura di Rimini sono vestite a festa con decorazioni natalizie. Per chi vuol scoprire come fa Babbo Natale a infilare i regali per tutti i bimbi del mondo in un solo sacco, l’appuntamento è con “Scienza sotto l’albero”, lo show del Luna Park della Scienza. Ogni giorno alle 12 i “folletti” scienziati sveleranno che fisica, chimica ed elettricità possono operare delle vere magie.

Fate un salto a San Marino… Il Natale delle Meraviglie pensato per grandi e piccini con un programma ricco di eventi e iniziative coinvolgenti, un’autentica magia di luce, momenti di intrattenimento e tante sorprese. Novità del 2019 sono l’animazione dello Chalet dei Sogni e del Regno dei Sogni, poi pista di pattinaggio e i mercatini con proposte di artigianato e gastronomia.

Per scoprire le altre iniziative dedicate ai bambini a Rimini e dintorni