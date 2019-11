Manifestazioni interesse Riccione. A Fuori dall'Aula confronto Galassi-Delbianco

Torna domani sera l’appuntamento su Icaro Tv con Fuori dall’Aula – la politica locale a confronto. In diretta dalle 18 (e poi in replica alle 20.35) si parlerà di Riccione e delle manifestazioni di interesse per la riqualificazione della zona mare. La delibera con requisiti, priorità e limiti rispetto agli obiettivi di interesse pubblico è stata approvata, non senza discussioni, nell’ultimo consiglio comunale.

In studio Andrea Delbianco, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle ora confluito in Riccione Civica, e il presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi, esponente di Noi Riccionesi.

Domande al 337511336. Sarà possibile anche interagire in diretta sulla pagina facebook Tempo Reale