Villaggio della Conoscenza: la sociologia per una società in trasformazione

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 Ottobre al Palazzo del Turismo di Riccione, Piazzale Ceccarini 11, aprirà il Villaggio della Conoscenza.

L’evento, ad ingresso gratuito, si inserisce all’interno dell’iniziativa di portata nazionale ‘La Settimana della Sociologia’, progetto promosso da circa 30 Dipartimenti Universitari di Sociologia italiani, con il supporto delle Associazioni scientifiche dei Sociologi italiane (AIS, SISEC e SISCC).

Il Villaggio della Conoscenza nasce con l’idea di portare il sapere sociologico fuori dalle aule dell’Università, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sui processi culturali odierni e fornire le chiavi per l’interpretazione di essi.

Saranno tre giornate di seminari, dibattiti e workshop. All’evento parteciperanno in qualità di relatori diversi Professori Universitari dell’Università di Bologna e di Urbino, rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali impegnate nel sociale, esempi concreti di come il territorio sa rispondere attivamente alle problematiche sociali moderne.

L’evento è stato organizzato da ComunicaReTe, nuova agenzia di organizzazione eventi sociali di Riccione, col Patrocinio dell’Università di Urbino, della Provincia di Rimini, del Comune di Riccione, con la collaborazione dell’Università di Bologna, e grazie al supporto dell’Assicurazione Generali di Viale Cervino 2, Riccione.

Moderatrice delle 3 giornate: Maggie Van Der Toorn (autrice)

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre (dalle 18.00 alle 21.00) verrà affrontata la tematica Welfare e Territorio

Nella giornata di Sabato 19 Ottobre gli argomenti trattati saranno 3:

al mattino (dalle ore 10.00 alle 13.00) affronteremo la tematica Disabilità e società

nel primo pomeriggio (dalle 16.00 alle 18.00) affronteremo la tematica Invecchiare nella società di oggi

in serata (dalle 18.30 alle 21) affronteremo la tematica Disturbi alimentari

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre affronteremo in mattinata (dalle 10.00 alle 13.00), la tematica di Statistica e Società in occasione della Giornata nazionale della Statistica.

Nel pomeriggio di Domenica 20 (dalle 15.00 alle 19.30) affronteremo la tematica Emergenze e disastri: dall’approccio sociologico a quello operativo.

I contenuti della manifestazione saranno dunque tanti:

Presentazione di ricerche Universitarie (ad esempio sui disturbi alimentari – bulimia)

Interventi di sociologi, esperti e attori coinvolti su tematiche sociali come la Disabilità, il Welfare e i Disturbi alimentari

Presentazione di come le associazioni sociali locali rispondono alle esigenze del territorio (ad es. Autismo, Bulimia, Disabilità)

Approfondimenti e focus sull’argomento della Gestione sociale dei disastri dal punto di vista socio-antropologico, operativo e psicologico nella fase post-disastro (protezione civile Associazione Arcione Riccione, Vigili del Fuoco, SISST società per lo studio dello Stress Traumatico)

Interventi e presentazione di trend statistici e dati regionali/provinciali in occasione della Giornata Italiana della Statistica (20/10/2019), grazie all’Intervento dell’ISTAT (sede Emilia-Romagna) e dell’ufficio statistica della Provincia di Rimini

Workshop sul tema della Disabilità affrontato in sala (Sabato 19 Ottobre ore 10.00)

Presentazione di un Progetto Europeo (Moon Climbers, per l’indipendenza delle persone con disabilità)

Partecipano i seguenti professori dell’Università di Urbino: Eduardo Barberis, Sabrina Moretti, Angela Genova, Fabrizio Pappalardo.

Partecipano i seguenti professori dell’Università di Bologna: Paolo Zurla, Alessandro Martelli, Piergiorgio Degli Esposti, Antonio Maturo e Gabriele Manella.

Parteciperanno inoltre il Dr. Pier Paolo Inserra e la ricercatrice Anna Maurizi dall’Università di Urbino e la Dr.ssa Vittoria Ardino (Presidente SISST, società italiana per lo studio dello stress traumatico).

Ad intervenire saranno poi i Vigili del fuoco della Provincia di Rimini, l’impresa sociale Linkaut, la rappresentante dell ISTAT dell’Emilia Romagna, l’Ufficio statistico della Provincia di Rimini e alcune associazioni del territorio: Rimini Autismo, Sergio Zavatta Onlus, Lorenzo e i piccoli eroi, AIAS associazione italiana assistenza spastici, Banca del Tempo, Banca delle Visite, Il Tempo delle ciliegie, L’Associazione Arcione dei volontari della Protezione Civile.

L’ingresso è libero e gratuito.

È comunque possibile prenotare il proprio posto a sedere all’evento https://www.eventbrite.it/e/biglietti-villaggio-della-conoscenza-verso-la-sociologia-e-oltre-70883565653

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2675547282478778/

Sito Web https://comunicarete.it/portfolio-items/villaggio-della-conoscenza-2019-riccione/