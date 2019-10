Un "all star" a Riccione per il video di Tommaso Paradiso

Un “all star” della musica italiana a Riccione per il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il primo dopo l’abbandono dei Thegiornalisti. Per il video di “Non avere paura” il cantautore romano è accompagnato da un cast che va da Fiorello a Jovanotti, da Isabella Ferrari a Fiorella Mannoia, Elisa (con citazione di Greta), Federico Zampaglione, Francesca Michielin e Enrico Vanzina. Ma anche personaggi più noti alle nuove generazioni come Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo. La regia è degli Younuts, gli stessi del film “Sotto il sole di Riccione”.

Il video è stato girato a inizio ottobre, in gran segreto, in uno studio di Riccione: Paradiso indossa tra l’altro la stessa felpa del concerto del 4 ottobre in piazzale Ceccarini. Alcuni artisti si sono fermati solo per le riprese, altri hanno pernottato a Riccione. Con una macchina della discrezione che ha funzionato a dovere.