Scuola Canonica. Tribunale respinge richieste di ex appaltatrice

La Sezione unica civile del Tribunale ordinario di Rimini ha respinto la richiesta di accertamento tecnico preventivo presentata dall’impresa DDL srl in merito al progetto per la costruzione della nuova scuola di Canonica a Santarcangelo. La Giunta Comunale clementina a settembre aveva deciso di risolvere il contratto d’appalto con la ditta citando gravi inadempienze e il ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori pari a circa 150 giorni calcolati a fine agosto.

Rigettando il ricorso e condannando l’impresa al risarcimento delle spese legali, il giudice ha accolto le ragioni esposte nella memoria difensiva presentata dall’avvocato Carlo Caparrini, all’interno della quale si legge tra l’altro: “Non solo il ricorso è proposto in spregio ad ogni regola processuale, ma anche i rilievi tecnici ivi contenuti sono del tutto pretestuosi, e basati su dati non corretti”.

I prossimi passi comprendono una verifica puntuale della situazione contabile e un sopralluogo sul cantiere per la redazione di un verbale di consistenza delle opere realizzate, prima di procedere con i passaggi successivi previsti dalla normativa in seguito alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione comunale ribadisce l’intenzione di far ripartire i lavori nel più breve tempo possibile.