Presentazione del libro "un uomo di nome Vincent"

Presentazione-evento del romanzo al Pascucci Bio Riccione

Venerdi 11 ottobre 2019 alle 21 presso il Pascucci Bio Riccione in via Virgilio 17 si terrà la presentazione-evento del romanzo “Un uomo di nome Vincent” della scrittrice Lally Masia. Il romanzo è tratto da una storia vera. Nel romanzo, uno dei temi trattati è quanto i social network influenzino le nostre vite e come i sentimenti veri vengano camuffati dove l’apparire spesso diventa più importante dell’essere. Questo il tema del romanzo “Un uomo di nome Vincent” che venerdì verrà presentato in anteprima a Riccione, moderato dalla giornalista e conduttrice Rai Cristina Tassinari. Seguirà cocktail party.