Montecopiolo-Sassofeltrio in Romagna, ennesimo rinvio

Ancora un rinvio in commissione per il disegno di legge che prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

“Oggi avremmo dovuto votare finalmente in Senato i disegni di legge, uno dei quali presentato da me, per questo passaggio, votato dai cittadini dei due comuni nel giugno 2007 con un referendum dal risultato quasi plebiscitario – spiega il senatore pentastellato Marco Croatti -. In questo momento però la nuova maggioranza parlamentare non ha una posizione univoca perché il Pd non vuole questo passaggio. E ha nuovamente chiesto di fermare questi disegni di legge, rinviando tutto in commissione. Non ho votato questo rinvio perché continuo a ritenere questo ostruzionismo una grave mancanza di rispetto verso i diritti costituzionali dei cittadini. Chi per oltre 12 anni ha impedito che il passaggio dei due comuni avvenisse, oggi afferma che troppo tempo è trascorso da quel referendum. Un atteggiamento che ritengo inaccettabile”, conclude il senatore riminese.

Duro attacco anche da parte di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: “E’ davvero assurdo il temporeggiamento della maggioranza di governo sul provvedimento per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e del conseguente passaggio alla Regione Emilia Romagna. Il rinvio in commissione, con la motivazione del troppo tempo trascorso dal referendum, offende i cittadini e quelle comunità che, non oggi, ma ben dodici anni fa, seguendo un legittimo percorso costituzionale, votarono a stragrande maggioranza a favore del passaggio alla Romagna. Un passaggio necessario, chiesto a gran voce, per motivi di carattere amministrativo, infrastrutturale, e legati alla facilità di accesso ai servizi, più vicini in Romagna che non nelle Marche. In 12 anni il Parlamento non è stato in grado di concludere l’iter legittimamente avviato dalle popolazioni di quei territori e oggi questo nuovo rinvio, tra l’altro di una legge già approvata alla Camera, è semplicemente inaccettabile. Il Governo rispetti la Costituzione e i cittadini”.