Michela Marzano presenta il suo romanzo "Idda"

Michela Marzano presenta domani a Cattolica il suo ultimo romanzo Idda

Domani, 10 ottobre 2019, alle ore 17.30 la Biblioteca comunale di Cattolica ospiterà la scrittrice e filosofa Michela Marzano, una delle pensatrici più ascoltate in ambito europeo. Nel Giorno del Dono gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi sociali intendono valorizzare il lavoro di cura con la presentazione di questo libro che lo celebra. L’autrice dialogherà con la scrittrice e drammaturga ravennate Laura Gambi, impegnata nel sociale sul versante dello scambio tra culture. Michela Marzano risponderà alle domande del pubblico e dei gruppi di lettura della Biblioteca di Cattolica “Il tenero Giacomo” e “Pagine Memorabili”. L’incontro coinvolgerà molte Associazioni socio-culturali di Cattolica che si occupano dell’età libera, di pari opportunità e diversabilità.

Il romanzo parte da uno spunto di vita vissuta della scrittrice per costruire un personaggio monumentale e fragile, Annie, ricoverata in una casa di riposo parigina poichè ha perso la memoria. Nel nucleo famigliare si evidenzia il dolore e lo smarrimento del figlio per non essere più riconosciuto dalla madre, e il ruolo della nuora che, ricostruendo il passato della congiunta per conoscerla meglio, riprende in mano anche la propria di vita, rinsaldando il rapporto con il compagno. Questa situazione mette a fuoco gli snodi nevralgici dei cambiamenti e delle scoperte che avvengono nelle relazioni famigliari fino alla riscoperta di una nuova identità da parte di chi assiste (in gran parte donne), ricoprendo un alto ruolo valoriale che è in grado di ricostruire legami profondi che coinvolgono il contesto sociale.

La scrittrice alla fine dell’incontro sarà disponibile per il firmacopia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.