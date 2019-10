Maffei (Verucchio Domani) critico su riorganizzazione piazza Malatesta: amarezza

La riorganizzazione di Piazza Malatesta si ferma a qualche striscia per terra per delimitare i parcheggi. Christian Maffei, esponente della lista Verucchio Domani, critica senza mezzi termini la riorganizzazione della piazza principale della città e nel farlo allega una foto.

“Con sommo stupore e amarezza – scrive – scopro che per il Sindaco e la Giunta di Verucchio l’identità vera di Piazza Malatesta, fronte palazzo Comunale, adiacente fontana della tartaruga, è quella di un parcheggio delimitato da strisce verniciate come in una qualunque periferia urbana. Forse Verucchio meritava un’idea migliore, all’altezza della sua storia passata e recente”. Una delusione acuita dal fatto che “durante la campagna elettorale – precisa Maffei – l’attuale maggioranza si era caratterizzata con un programma di forte attenzione all’identità dei luoghi.”