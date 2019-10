La chiesa del terzo Millennio. Il vescovo ospite della Fondazione Righetti

Il vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi sarà ospite della Fondazione Righetti per parlare de “La Chiesa nel terzo millenno”. L’appuntamento è lunedì 21 ottobre alle 17 nella sede di via Cairoli 63 a Rimini.

La presentazione:

Come sarà la Chiesa nel terzo millennio di fronte alle sfide che nascono dai profondi cambiamenti in corso, in contesti sempre più pluralisti dal punto di vista culturale e religioso?

Il tema su cui interverrà il vescovo Francesco, Sinodo e sinodalità, la Chiesa del terzo millennio, offrirà una chiave per comprendere le tracce di un percorso impegnativo.

Parole come Sinodo e Sinodalità, che vengono pronunciate sempre più spesso, indicano un camminare insieme, nel ritrovarsi in assemblea e nella partecipazione attiva di tutti i credenti alla missione affidata alla Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti. Un esempio di partecipazione corale è il Sinodo sull’Amazonia che si sta tenendo in questi giorni in Vaticano.

Il vescovo Francesco approfondirà le ragioni di questo cammino, che attingono dal Concilio Vaticano II e dalla grande tradizione della Chiesa, per creare uno stile condiviso, per imparare a leggere insieme “i segni dei tempi”, nella società della tecnica e della comunicazione in tempo reale, che sembra talvolta dimenticare la dimensione della trascendenza e il bisogno di salvezza.