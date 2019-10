Intossicazione da funghi. Non ce l'ha fatta 70enne bellariese

Un’intossicazione letale da funghi per la 70enne bellariese Giorgia Raschi. La signora Raschi, che viveva con la famiglia a Labro in provincia di Terni, qualche giorno fa aveva cucinato un risotto ai funghi per lei, il marito e il figlio. Purtroppo tra i funghi appena raccolti e utilizzati per il piatto c’era anche il velenosissimo Amanita falloide.

Subito dopo il pasto i tre si sono sentiti male e sono stati ricoverati all’ospedale cittadino di Santa Maria. Da subito le condizioni di marito e moglie erano risultate critiche, meno gravi quelle del figlio. Ieri la tragica notizia del decesso di Giorgia ha lasciato sgomenta la comunità bellariese. La 70enne, infatti, era molto nota in città per aver gestito, prima del trasferimento a Terni, la profumeria-tabaccheria di famiglia. Il padre Otello Raschi era imprenditore molto conosciuto a Bellaria.