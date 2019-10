In attesa del restyling nuova pavimentazione per viale Ceccarini

In attesa di capire come sarà il nuovo volto di viale Ceccarini, nel salotto di Riccione sono stati avviati lavori ormai inderogabili: quelli per sistemare i dossi e la pavimentazione sconnessa e ammolarata in prossimità delle alberature. Per la rigenerazione urbana del distretto Ceccarini, nell’area compresa tra il porto canale e viale Cesare Battisti, dalla stazione ferroviaria al mare, l’amministrazione comunale ha indetto un avviso pubblico.

L’intervento, realizzato da Geat, sarà tale da non compromettere la salute delle alberature, costituite da pini marittimi e pini d’Aleppo. Si va ad incidere sulle gibbosità di superficie a vantaggio della sicurezza e percorribilità del viale. Come concordato dall’amministrazione con il Consorzio del viale i lavori successivamente previsti sono la sostituzione dei bidonicini, delle panchine, nuove aiuole e rinnovo della pubblica illuminazione.