Il vento piega la croce del campanile del Duomo

Il forte vento che nella prima parte della mattinata ha spazzato la riviera ha provocato anche il piegamento della croce che si trova sopra il campanile del Tempio Malatestiano di Rimini. La croce antica in ferro di circa 5 metri di altezza si è staccata dal basamento che la regge ad un’altezza di circa 50 metri ed è rimasta appesa ad alcuni fili, senza, fortunatamente, cadere a terra.

Sul posto sono attesi i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e per recuperare la croce, che pende su di un lato del campanile la cui prima costruzione risale alla fine del 1400.