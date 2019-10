Hera, nel 2018 rateizzate bollette per 2,5 milioni

Nel corso del 2018 Hera ha rateizzato in provincia di Rimini 2,5 milioni di euro di bollette. Complessivamente nel territorio gestito dalla multiutility si arriva a 121 milioni. Tutte le informazioni su come ottenere le agevolazioni sono contenute in SOStegno Hera, vademecum disponibile agli sportelli e online su www.gruppohera.it/clienti/casa/sos_sostegno_hera.

L’azienda evidenzia anche il basso numero di reclami ricevuti, appena 47 nel 2018.

Hera fa alcuni esempi delle agevolazioni messe in campo. Rispetto ai servizi energetici, il Gruppo integra i bonus sociali già previsti dall’Autorità (oltre 65 mila quelli erogati ai clienti Hera nel 2018, per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro) con misure aggiuntive come il bonus teleriscaldamento, che con 130 mila euro nel 2018 ha fatto fronte a 1.050 richieste, con risparmi per cliente tra 118 e 163 euro. Relativamente al servizio idrico, oltre al bonus sociale in vigore dal 1° gennaio 2018, Hera ha attivato il fondo fughe acqua: dal 2015 al 2018 le utenze rimborsate, tra famiglie e aziende, sono state 46.620, con importi medi pari a 1.433 euro.

Sul fronte dei servizi ambientali, soggetti in condizioni di grave disagio socio-assistenziale possono ottenere esoneri totali o parziali dal pagamento della Tari o della Tariffa corrispettiva puntuale. Nel riminese la spesa media annua che ogni famiglia deve sostenere per i servizi ambientali non supera i 287 euro, inferiore del 14% alla media nazionale.