Don Montali. La "sua" parrocchia lo ricorda con una mostra

La forza della carità. Il titolo della mostra che gli è stata dedicata riassume l’intensa spiritualità del carisma di don Giovanni Montali, parroco per quasi cinquant’anni a San Lorenzo in Strada a Riccione. Don Giovanni ha profondamente segnato la storia riccionese del secolo scorso, lasciando un’eredità ecclesiale e civile di eccezionale valore. Non è un caso che il lavoro di riscoperta che si traduce nella mostra abbia visto insieme più realtà. La mostra, inaugurata ieri sera con un incontro molto partecipato organizzato in collaborazione con l’ISSR Marvelli, resterà allestito fino a domenica.