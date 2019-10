Cocaina e soldi in casa dello spacciatore pregiudicato nullafacente

I carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato un cittadino albanese di 55 anni, nullafacente, pregiudicato trovato in casa con 43 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e di tutto il materiale occorrente per il confezionamento. Sequestrati anche 5.350 euro ritenuti provento dell’evidente attività di spaccio. In attesa del rito direttissimo l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.