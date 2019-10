Bonus esterni. Patto Civico: opportunità per Rimini

Una nuova forma di agevolazione, inserita nella manovra di bilancio 2020, che prevede un credito fiscale fino al 90% per chi eseguirà lavori di riqualificazione delle facciate di case e condomini, nei centri storici o nelle periferie, nelle grandi città o nei piccoli comuni.

In attesa di conoscere nei dettagli il provvedimento, il gruppo di lavoro di rigenerazione urbana di Patto Civico di Rimini “non può che apprezzare l’iniziativa, auspicando che la stessa trovi la più ampia estensione applicativa e ricordando (in quanto già promotore di simili iniziative a livello locale) quanto sarebbe prezioso questo meccanismo per integrare e completare il processo di rinnovamento in atto nella nostra Città. Pensiamo alla zona mare, alle strade di collegamento tra le stazioni del Metromare alla litoranea, al nostro Centro Storico, agli edifici che fronteggiano le più importanti vie di accesso alla Città, alla zona della Stazione Ferroviaria, alla zona dell’Aeroporto Fellini, ecc…”

“Assieme alle Variazione al Rue che ci ha visti impegnati per quasi due anni e che saranno approvate in serata, costituisce un nuovo e importante passo nella rigenerazione del tessuto edilizio della città”.