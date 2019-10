Atti vandalici al liceo e a Villa Lodi Fe'

Scritte offensive e blasfeme hanno imbrattato i muri del liceo Volta-Fellini di Riccione. Un atto vandalico condannato dall’amministrazione comunale che subito si è attivata per ripulire il luogo.

“In attesa che le indagini delle forze dell’ordine possano risalire agli esecutori di un atto che deturpa un luogo pubblico come il Liceo scientifico Alessandro Volta, con scritte offensive e blasfeme, l’Amministrazione comunale condanna con fermezza un gesto di tale inciviltà che manca di rispetto e senso civico per i beni pubblici, generando costi a carico della collettività, oltre che di offesa per l’intera comunità, per noi amministratori, la dirigenza scolastica, gli studenti e i loro familiari. E’ importante che la cittadinanza possa denunciare gli autori di gesti così deplorevoli che non hanno cultura e rispetto per la cosa pubblica”.

Così l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra che da questa mattina si è attivata con gli uffici comunali e con Geat per predisporre un intervento di pulizia a partire dal pomeriggio dell’edificio. Pur essendo di competenza della Provincia l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere mano ai primi interventi così da eliminare almeno le principali scritte che hanno deturpato i muri dell’edificio scolastico. Lavori che dovranno proseguire nei prossimi giorni.

Altri atti vandalici sono stati rilevati questa mattina anche a Villa Lodi Fè e nella piazza di via Sicilia dove sono state imbrattate alcune panchine con vernice spray.