Tre giorni di "scuola" per giovani gastroenterologi

In occasione del suo cinquantesimo anniversario di attività, l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Italiani (AIGO) si riunisce per un convegno a Rimini. L’appuntamento si apre oggi al centro congressi SGR alle 12 con la terza edizione della AIGO Summer School of Endoscopy, organizzata dalla Commissione Giovani.

La Summer School che proseguirà fino a sabato sarà una tre giorni fra lezioni frontali ed esercitazioni su manichini che terrà impegnati 20 colleghi giovanissimi, che si stanno affacciando al mondo della gastroenterologia. Sarà incentrata sulle tecniche di endoscopia operativa, che stanno diventando sempre più diffuse e sofisticate, consentendo di eliminare il ricorso alla chirurgia tradizionale per un numero sempre più alto di patologie. “Siamo orgogliosi – ha affermato il Presidente AIGO Giuseppe Milazzo – di aver creato, in collaborazione con l’Università, un percorso formativo per i colleghi specializzand