Tragedia a Novafeltria. Allevatore muore incornato da un toro

Non c’è stato nulla da fare per Gabriele Berardi, 73enne allevatore di Torricella, frazione di Novafeltria. Sabato sera l’uomo, come faceva sempre era andato nella stalla per sistemare gli animali e li, dissanguato l’ha trovato il fratello che, preoccupato non vedendolo rientrare era andato a cercarlo. L’uomo, spiega la stampa locale, è stato incornato dal toro all’arteria femorale ed è morto in pochi minuti. Sul posto insieme ai sanitari del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 73enne, anche il veterinario per calmare l’animale e i carabinieri.