Tonini parla del Tempio Malatestiano. Undici i corsi in partenza ad ottobre

Sabato 28 settembre alle ore 17:00 presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale “G. Lettimi” si terrà il terzo appuntamento di Università Aperta “G. Masina e F. Fellini” dedicato all’inaugurazione dell’anno accademico.

Nell’occasione l’architetto Luigi Tonini, illustre studioso di urbanistica riminese con particolare riguardo alla storia dei monumenti cittadini che da anni collabora con Università Aperta attraverso conferenze, corsi e laboratori, relazionerà sul tema “Passeggiando nel Tempio Malatestiano… Forme in gioco o architettura concettuale?”

Il quesito riferito al capolavoro di Leon Battista Alberti, architetto, letterato, matematico e scultore, uno dei maggiori ingegni del ‘400, si profila estremamente curioso e interessante. L’ingresso alla conferenza è libero.

Presso la Segreteria di Università Aperta, segreteria@uniaperta.it, tel. 0541.28568, sita in via Gambalunga, 74 sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi.

Sono undici i corsi in partenza nel mese di ottobre (i posti sono limitati): Shiatsu Ryu Zo, docente Annalisa Alessi, Sguardo attento, unghie e parole. Educare i versi e rivelare la propria natura, docente Cristian Conti, Lingua russa 1° livello, docente Svitlana Borshchevska, Laboratorio di pittura, docente Mario Massolo, La cucina marinara, docente Enrico Zaghini, Laboratorio sulla voce “Strumento voce”, docente Nicoletta Magalotti, Il tedesco in valigia, docente Larissa Mancuso, Tracce di sé. Laboratorio di arte e movimento, docente Daniela Musone, L’inglese in valigia 1° livello, docente Silvia Provenzano, Corso base di presepistica, docente Pier Giorgio Poeta, Dal Mito della bellezza alla fobia della bruttezza. La sopravvivenza (est)etica nella società dell’immagine, docente Roberta Calvi.

Sono ancora disponibili alcuni posti per la visita guidata a Matera programmata per il 13, 14 e 15 ottobre. Maggiori informazioni sul sito web di Università Aperta www.uniaperta.it o sulla Guida ai corsi in formato cartaceo.