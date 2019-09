Scuola via Repubblica. Dopo la chiusura parziale incontro con famiglie

Un incontro aperto alle famiglie coinvolte e alla cittadinanza per parlare delle azioni predisposte per la sicurezza della scuola di Via Repubblica, parzialmente chiusa per motivi di sicurezza statica, e per spiegare cosa si farà per il corretto avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico.

All’incontro, in programma mercoledì alle 21 nella sala del consiglio comunale a Palazzo Mancini, parteciperanno il sindaco Gennari, l’assessore alla scuola Antonioli, la dirigente dell’istituto comprensivo ma anche dirigenti e tecnici comunali e l’ingegner Mauro Cevoli, incaricato delle verifiche sugli edifici scolastici