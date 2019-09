Scontro tra due auto in Valconca, 52enne trasportato d'urgenza all'Infermi

Incidente con conseguenze gravi per un automobilista, quello avvenuto oggi alle 13.35 a San Clemente, nella frazione di Castelleale. Due auto, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate violentemente in via Coriano. Data la gravità dell’impatto, sul posto sono accorse un’ambulanza del 118 e un’auto medicalizzata. Uno dei due conducenti, un 52enne, è stato trasferito con il codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi di rito la polizia Locale dei Comuni dell’Unione Valconca.