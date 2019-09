Riqualificazione Via Trento: alberi più snelli al posto dei pini

Per via Trento il comune di Cattolica progetta una riqualificazione, che tra gli altri aspetti, contempla la possibilità di abbattere i pini esistenti per sostituirli con “piante più consone al contesto urbano, con un fusto più ristretto“. Il progetto, nel suo complesso, è stato presentato questa mattina dal sindaco Gennari e dal dirigente Gaddi in un primo incontro interlocutorio con i rappresentanti del Comitato di quartiere “Zona Mare Nord”. L’ipotesi è di mantenere, anche per una storicità della via, qualche esemplare di albero di pino ai due estremi della strada, agli incroci con via Ferrara e con via Fiume.

L’idea, per dare nuovo decoro al viale, è di non procedere con una semplice riasfaltatura, ma anche di inserire nuovi arredi urbani, riorganizzare i parcheggi ed eliminare le barriere architettoniche. Altro elemento discusso la linea area dell’Enel, per cui sta valutando l’ipotesi di interramento. Nei mesi scorsi, oltre ai più tradizionali rilievi a terra, era stata effettuata una mappatura dettagliata anche grazie all’ausilio dei droni.

Seguirà entro il mese di settembre una riunione con i residenti e l’intero Comitato per presentare un progetto preliminare dell’intervento con le tempistiche, i dettagli e le modalità di intervento.